Rimini. Gli imprenditori della Valmarecchia si riuniscono in diretta streaming

Le nuove tecnologie vengono in soccorso degli imprenditori e dei professionisti della Valmarecchia. Nella giornata di ieri (lunedì 9 marzo) si è svolta la tradizionale riunione del capitolo BNI ‘Valmarecchia’. Questa volta, però, gli appartenenti al capitolo non si sono ritrovati nella consueta location del ristorante Casa Zanni di Villa Verucchio, ma si sono dati appuntamento online, attraverso una diretta streaming alla quale hanno preso parte oltre 50 persone, nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contenimento del contagio legato al Coronavirus. Si tratta di una delle primissime riunioni BNI in streaming di tutta Italia e di un’esperienza che verrà sicuramente replicata in futuro anche al di fuori dei confini della Valmarecchia. “Abbiamo avuto collegamenti dalla Valle d’Aosta, da Roma, dall’Umbria e persino da Malta – commenta il membro del capitolo, Davide Venturi -. Un ringraziamento particolare al nostro presidente Massimiliano Vandi per il coordinamento e l’organizzazione dell’iniziativa. Alcuni imprenditori, grazie a questa diretta, hanno avuto la possibilità di raggiungere accordi, fare affari e stringere relazioni utili allo sviluppo del loro business. In questo momento particolarmente critico per tutto il tessuto economico locale, a maggior ragione per le piccole-medie imprese, BNI rappresenta senza ombra di dubbio un punto di riferimento, grazie alla sua capacità di trasmettere sicurezze e valore in maniera diffusa. Il networking professionale è una risorsa importante, anche quando le circostanze impongono sacrifici e limitazioni. La distanza – necessaria in questo caso – non deve però scoraggiare imprenditori e professionisti. Il capitolo BNI Valmarecchia rinnova il suo invito al rispetto delle prescrizioni delle autorità preposte a garanzia della salute di tutti noi e all’utilizzo delle piattaforme digitali e dello smart working”. Con oltre 260.000 membri in più di 9.100 capitoli in tutto il mondo, BNI è l’organizzazione leader mondiale di scambio di referenze (Referral Marketing). BNI Valmarecchia ha come obiettivo quello di diventare il primo capitolo della Region Romagna.