Rimini. Gli operatori balneari sono esclusi dal Decreto Cura Italia

Decreto Cura Italia: gli operatori balneari sono esclusi. Così il consigliere regionale in Emilia-Romagna di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo chiede di intervenire e attraverso una interrogazione sottolinea che “sussiste l’impossibilità da parte degli imprenditori balneari, in particolare dei pertinenziali, di utilizzare i benefici sanciti dal decreto Cura Italia, poiché tali benefici si riferiscono esclusivamente ai fabbricati di categoria C1, escludendo quelli balneari appartenenti alla categoria D8”. Come da direttiva Bolkestein.