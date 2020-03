Rimini. Gli ultimi dati: a Rimini città i casi salgono a 452, 3 nuovi decessi

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, a seguito della conferenza stampa tenuta nel pomeriggio di ieri dal Commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus Sergio Venturi, l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Sono 4 le nuovi guarigioni cliniche di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus. Sono tre pazienti di sesso maschile e 1 donna. I pazienti attualmente guariti risultano essere nel complesso 32. A questa notizia si aggiungono oltre 20 altre persone uscite dalla quarantena, che portano il totale complessivo a circa 370.

Restano attualmente in isolamento domiciliare circa 1.850 persone, comprendenti sia gli ammalati sia chi ha avuto contatti stretti con casi positivi accertati.

Per ciò che riguarda l’evoluzione dei nuovi contagi, alla giornata di ieri – ultimi dati ufficiali – se ne contano 59, comunicati dalla Regione, 56 dei quali residenti in provincia di Rimini e gli altri 3 fuori provincia.

Il totale si attesta su 1.323 casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, 1.256 residenti in provincia e 67 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.

Per quanto riguarda il dato di ieri, dei 56 residenti in provincia, 21 sono maschi e 35 femmine. Sempre di questi pazienti, 39 sono in isolamento domiciliare perché privi di sintomi o con sintomi lievi e 17 ricoverati, di cui uno in Terapia intensiva.

Per quanto riguarda i decessi, ieri se ne sono registrati 6: 3 di pazienti di Rimini (un uomo di 78 anni e due donne di 70 e 90 anni); 1 paziente di sesso femminile di 98 anni residente a Cattolica, una paziente di Riccione di 85 anni e una donna di San Clemente di 92 anni.

Dati complessivi aggiornati

Aggiornando i dati precedentemente forniti, sulle persone con residenza o domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia.

Tali dati divisi per comune di residenza/domicilio risultano essere i seguenti: