Rimini. I numeri di tutti i comuni: 6 morti nel riminese ma il numero nuovi contagi per la prima volta inferiore al numero dei guariti

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, a seguito della conferenza stampa tenuta nel pomeriggio di ieri dal Commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus Sergio Venturi, l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Si registrano 25 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, con doppio tampone negativo. Si tratta di 8 pazienti di sesso femminile e di 17 uomini.

Altre 30 persone circa sono uscite dalla quarantena, per cui il totale complessivo è pari a oltre 500.

Restano attualmente in isolamento domiciliare poco meno di 2.000 persone, comprendenti sia gli ammalati sia chi ha avuto contatti stretti con casi positivi accertati.

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, nella se ne contano 22, comunicati dalla Regione, di cui uno residente fuori provincia. Al riguardo, AUSL precisa che il numero di nuovi contagi è per la prima volta inferiore al numero dei guariti.

Il totale si attesta su 1.575 casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, distinguendo 1.495 residenti in provincia e 80 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.

Per quanto riguarda il dato odierno dei residenti 12 pazienti sono maschi e 9 femmine.

20 persone sono in isolamento domiciliare perché privi di sintomi o con sintomi lievi e l’unico ricoverato non è in terapia intensiva. Purtroppo, si sono verificati 6 ulteriori decessi di residenti in provincia, di cui 4 donne di 78, 86, 88 e 91 anni e 2 uomini di 80 e 84 anni.

Aggiornando il quadro complessivo dei dati precedentemente forniti sulle persone con residenza o domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia.

Tali dati divisi per comune di residenza/domicilio risultano essere i seguenti:

Comune Numero casi Rimini 560 Cattolica 201 Riccione 201 Misano Adriatico 107 San Giovanni in Marignano 116 Santarcangelo di Romagna 45 San Clemente 34 Montescudo-Monte Colombo 27 Morciano di Romagna 28 Coriano 55 Novafeltria 26 Bellaria Igea Marina 26 Saludecio 16 Verucchio 16 Pennabilli 10 Mondaino 8 San Leo 7 Montefiore Conca 6 Gemmano 4 Montegridolfo 5 Talamello 3 Poggio Torriana 6 Maiolo 2 Sant’Agata Feltria 1 TOTALE 1.511

Con riferimento alla Ordinanza 3 aprile 2020, emanata dal Ministro della Salute d’Intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, che ha dettato all’art. 2 le misure riguardanti i territori delle province di Rimini e Piacenza, sono consultabili le apposite F.A.Q., in costante aggiornamento, pubblicate, come l’Ordinanza, sul sito della Regione Emilia Romagna, oltre che sul sito della Prefettura, dove è attiva una apposita sezione dedicata a tutti i comunicati della Prefettura, alla normativa, ai comportamenti da seguire ed ai link utili.

È particolarmente utile la rapida lettura delle F.A.Q., aventi la finalità di fornire chiarimenti immediati ai cittadini su una problematica ricorrente.

Si ricorda che sul medesimo sito della Prefettura, nella apposita sezione dedicata alla Emergenza Coronavirus è possibile consultare il Modello di Comunicazione al Prefetto.

Le Aziende/Imprese interessate sono invitate ad utilizzare il modello sopra menzionato, predisposto per effettuare la predetta Comunicazione.

Al riguardo, le imprese, che hanno già trasmesso la comunicazione al Prefetto sulla base di quanto disposto dal Punto 14 dell’Ordinanza 24 marzo 2020 n. 48 del Presidente della Regione Emilia Romagna, non dovranno trasmettere, per la medesima attività, una ulteriore comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art. 2, c. 1 lett. o) della citata Ordinanza ministeriale del 3 aprile.

Il Prefetto potrà sospendere quelle attività produttive per le quali non ritenga sussistenti le condizioni previste nell’Ordinanza ministeriale del 3 aprile 2020.

Per i dubbi non risolti dalla consultazione delle menzionate F.A.Q. sull’applicazione Ordinanza 3 aprile 2020 è possibile inviare i relativi quesiti al seguente indirizzo di posta elettronica:

protcivile.pref­­­­_rimini(a)interno.it