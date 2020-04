Rimini. I positivi a Rimini città arrivano a 522. 4 ulteriori decessi di residenti in provincia

Ieri si è svolta la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in cui il Prefetto Alessandra Camporota ha condiviso con le Forze dell’Ordine la necessità di proseguire la capillare attività di controllo finora svolta con il consueto e costante impegno, atteso che il D.P.C.M. dello scorso 1° aprile ha disposto la proroga dell’efficacia, fino al prossimo 13 aprile, delle misure introdotte con i D.P.C.M. dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall’Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.

Il Prefetto inoltre ha incontrato il Console Onorario della Repubblica d’Austria presso San Marino, Isabella Gumpert.

L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, è stata l’occasione in cui il Console Onorario, in rappresentanza della Repubblica d’Austria, ha consegnato nelle mani del Prefetto la donazione di guanti, frutto della generosità dei lavoratori di una azienda austriaca operante in Malesia, e destinata al personale sanitario dell’AUSL Romagna, impegnato nella puntuale attività di cura dei pazienti e di contrasto della diffusione dell’epidemia del COVID-19.

L’amicizia fra i popoli, declinata nella manifestazione di una genuina solidarietà umana, ha costituito il tema centrale che ha connotato la conversazione dei due interlocutori istituzionali.

Il Prefetto ha espresso una viva gratitudine per il significativo esempio di generosità dimostrata verso la comunità della provincia riminese ed una forte condivisione di quei valori universali che, superando i confini territoriali, permeano i rapporti tra gli uomini anche in una dimensione sovranazionale.

Il Console Onorario austriaco, congedandosi, ha richiamato quei legami che nel corso della storia europea i due popoli sono riusciti a stringere e che ancora oggi si rinnovano e si rinsaldano.

Con una nota il Direttore Generale Marcello Tonini nella medesima giornata ha voluto ringraziare il Consolato austriaco sottolineando l’importanza del gesto, che denota generosità, altruismo e lungimiranza. “Sono giorni difficili, dolorosi per tante famiglie, e di impegno enorme per gli operatori sanitari”. I presidi generosamente donati – ha proseguito il dott. Tonini – “saranno importanti proprio per quegli operatori, affinché possano lavorare con maggior serenità”.

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, a seguito della conferenza stampa tenuta nel pomeriggio di ieri dal Commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus Sergio Venturi, l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Si registrano 7 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, con doppio tampone negativo. Si tratta di 6 pazienti di sesso femminile e di un uomo. Il numero complessivo di pazienti guariti, clinicamente e con doppio tampone, è di 72.

Altre 30 persone circa sono uscite dalla quarantena, per cui il relativo totale complessivo sale a circa 430.

Restano attualmente in isolamento domiciliare poco più di 2.000 persone, comprendenti sia gli ammalati sia chi ha avuto contatti stretti con casi positivi accertati.

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, nella giornata di ieri se ne contano 55, comunicati dalla Regione, di cui 9 residenti fuori provincia. Va precisato però che un certo numero di queste positività fa riferimento a tamponi effettuati il giorno prima e che non erano stati refertati.

Il totale si attesta su 1.511 casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, distinguendo 1.432 residenti in provincia e 79 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.

Per quanto riguarda il dato dei residenti, 22 pazienti sono maschi e 24 femmine. Sempre di questi pazienti, 39 sono in isolamento domiciliare perché privi di sintomi o con sintomi lievi e 7 ricoverati, di cui 1 in Terapia intensiva.

Purtroppo sono stati segnalati 4 ulteriori decessi di residenti in provincia, tutti di sesso maschile, di 72, 84 e 2 di 87 anni.

Aggiornando il quadro complessivo dei dati precedentemente forniti sulle persone con residenza o domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia.

Tali dati divisi per comune di residenza/domicilio risultano essere i seguenti: