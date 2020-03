Nella giornata di ieri un’altra ventina di denunce da parte delle forze dell’ordine contro chi viene pizzicato a non rispettare le misure anti coronavirus. Fra questi due ragazzi si erano spostati a Santarcangelo e avevano piazzato la macchina in un parcheggio buio per amoreggiare. Si però ritrovati i militari a bussare sul vetro: è scattata la denuncia per entrambi.