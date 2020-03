Rimini. Il Centro per le famiglie da mercoledì 25 marzo è attivo telefonicamente e tramite mail

Ancora per un po di tempo non sarà possibile accogliere di persona al Centro le richieste delle famiglie, ma l’equipe sta lavorando per trovare nuovi modi per proporre attività, possibilità di confronto e tanto altro.

Tutte le famiglie, residenti nel Comune di Rimini, possono contattare il Centro telefonicamente al numero 0541.793860 o via e-mail all’indirizzo centrofamiglie@comune.rimini.it nei seguenti orari di apertura: dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30.

Non esitate a chiamare!!!

Tenete momitorata la pagina fb del Centro per essere informati sulle nuove proposte: centrofamiglierimni e iscrivetevi alla newsletter, una volta al mese vi arriveranno tutte le informazioni sulle attività per le famiglie! Potete iscrivervi direttamente dal link: http://www.informafamiglie.it/rimini/newsletter_rimini

Centro per le famiglie del Comune di Rimini

Tel.0541-793860

centrofamiglie@comune.rimini.it