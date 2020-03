Rimini. Il Centro per le famiglie è attivo on line per i servizi di consulenze

Una delle conseguenze delle misure adottate per contenere l’emergenza sanitaria del Covid19 è lo stravolgimento delle abitudini familiari e professionali di ciascuno di noi.

Per queto il Comune di Rimini ha deciso, nel rispetto delle misure urgenti del Decreto #IoRestoaCasa, per contenere gli spostamenti, di dare la possibilità al Centro per le famiglie di riprendere il servizio di consulenze, utilizzando modalità on line, per sostenere i cittadini in questo momento delicato e faticoso.

Una possibilità questa per condividere e affrontare le proprie preoccupazioni, le fatiche e le difficoltà connesse allo svolgimento dei ritmi quotidiani, all’isolamento all’interno del nucleo famigliare, alle necessità di gestire nuove modalità di lavoro con i figli a casa, di sostenere a accompagnare i bambini e i ragazzi in questa nuova quotidianità.

I servizi di consulenza attivi sono:

consulenze psicoeducative, centrate sull’accompagnare i genitori nel gestire comportamenti, vissuti ed emozioni dei propri figli e cercare insieme risposte alle inevitabili domande, dirette o indirette che i bambini o i ragazzi pongono in questo difficile momento;

percorsi di counseling di coppia, uno spazio dedicato a quei genitori che si trovano ad attraversare un momento di difficoltà come coppia, un aiuto per tornare ad ascoltarsi e ritrovare le risorse personali e della relazione.

percorsi di mediazione familiare che accompagnano i genitori che hanno deciso di separarsi nel gestire il conflitto, riorganizzare le relazioni familiari in modo soddisfacente per se e per i figli.

Per accedere alle consulenze è necessario rivolgeresi telefonicamente o via nail allo Sportello Informafamiglie attivo nei seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30. Tel: 0541 793860 – e-mail: centrofamiglie@comune.rimini.it