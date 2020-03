Rimini. Il punto della mattina: 12 morti fra Rimini e San Marino, il virus non si ferma

Sulla base delle decisioni assunte nella giornata di venerdì nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Alessandra Camporota, è stata perfezionata nella mattinata die ieri la rimodulazione dell’attività di controllo delle Forze dell’Ordine e degli organi di polizia locale, al fine di garantire l’osservanza del Decreto 20 marzo 2020, n. 44, emanato dal Presidente della Regione Emilia – Romagna, recante ulteriori misure volte a fronteggiare, attraverso specifiche limitazioni riguardanti le attività produttive, la diffusione dell’infezione da coronavirus nel territorio della provincia di Rimini.

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, a seguito della conferenza stampa tenuta ieri pomeriggio dal Commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus Sergio Venturi, l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Dei 69 nuovi pazienti risultati positivi a Coronavirus, comunicati dalla Regione, 57 sono residenti in provincia di Rimini e gli altri 12 fuori provincia.

In un quadro complessivo si registrano 826 casi diagnosticati a Rimini, che riguardano 783 residenti in provincia e 43 cittadini di fuori provincia.

Per quanto riguarda i residenti in provincia di Rimini, i nuovi casi sono rappresentati da 25 uomini e 32 donne. Di essi 20 sono ricoverati in ospedale e gli altri 37 risultano a domicilio in quanto privi di sintomi o con sintomi leggeri.

La Regione ha comunicato sei decessi: 3 pazienti di sesso femminile, una di 89 anni, una di 94 e una di 95 anni; 3 pazienti di sesso maschile, due di 72 anni ed uno di 85. Si registrano però altre tre persone clinicamente guarite.

Ulteriori 20 persone sono uscite dalla quarantena, per un totale di circa 160.

Restano attualmente in isolamento domiciliare circa 1.500 unità, comprendenti sia le persone ammalate sia quelle che hanno avuto contatti stretti con casi positivi accertati.

Sempre ieri si sono registrati 6 decessi anche nella vicina Repubblica di San Marino.