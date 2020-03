Rimini. Il punto della mattina: il morbo avanza. Zona sud, numeri da paura a Cattolica, San Giovanni e Riccione

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, a seguito della diffusione dei dati da parte della Regione Emilia – Romagna nella serata di ieri, l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Dei 116 nuovi pazienti risultati positivi a Coronavirus 109 sono residenti in provincia di Rimini e gli altri 7 sono fuori provincia.

In un quadro complessivo si registrano 942 casi diagnosticati a Rimini, che riguardano 892 residenti in provincia e 50 cittadini di fuori provincia.

Per quanto riguarda i residenti in provincia, 52 sono maschi e 57 femmine. Sempre di questi pazienti, mentre 85 sono in isolamento domiciliare perché privi di sintomi o con sintomi lievi, invece, 24 sono ricoverati di cui uno in Terapia intensiva.

La Autorità sanitaria ha comunicato 5 decessi: 4 pazienti di sesso femminile, di cui una residente fuori regione di 68 anni, 2 di 84 anni, una di 77 e 3 pazienti di sesso maschile, uno di 97 anni, uno di 78 e uno di 74 anni.

Ulteriori 20 persone circa sono uscite dalla quarantena, per un totale di circa 180.

Restano attualmente in isolamento domiciliare oltre 1.600 unità, comprendenti sia le persone ammalate sia quelle che hanno avuto contatti stretti con casi positivi accertati.

E’ sempre la zona sud quella più colpita con Cattolica che resta la città con il percentuale il più alto tasso di infetti: uno ogni 121 abitanti con San Giovanni in Marignano subito a ruota con uno ogni 123 e Misano uno ogni 172. Male anche Riccione con un malato ogni 258 residenti.