Rimini. In giro a comprare preservativi: coppia denunciata per non avere ottemperato alle nome anticoronavirus

Proseguono le vicende paradossali ma tragicamente vere di persone che non rispettano le normativa antocoronavirus e vanno in giro per i motivi più disparati collezionando denunce. Fra questi spicca una coppia, lui di 26 e lei di 25 anni, pizzicati da una pattuglia delle Volanti intorno alle 23.40 in viale principe Amedeo. I due hanno tentato di giustificarsi dicendo di essere usciti di casa e di fare una passeggiata in auto per recarsi in farmacia a comperare i profilattici.