Rimini. In macchina ad amoreggiare: coppia finisce nei guai

Proseguono serrati i controlli de carabinieri del Comando provinciale di Rimini che, su tutto il territorio di loro competenza, stanno facendo rispettare la quarantena per contenere l’epidemia. Nonostante le severe restrizioni, però, ci sono ancora persone che tendono ad ignorare le prescrizioni e ad uscire di casa per i motivi più assurdi finendo così nella rete delle forze dell’ordine. Per tutti quelli che vengono sorpresi a zonzo, è bene ricordarlo, c’è la pesante sanzione che va dai 400 ai 3mila euro. In particolare, per quanto riguarda la Compagnia di Novafeltria, nelle ultime ore sono state controllate 139 persone e 18 esercizi commerciali con 4 individui risultati inottemperanti al decreto anticontagio. Nel dettaglio a finire nei guai è stata una coppietta, lui 24enne e lei 25enne, sorpresa la scorsa notte a Poggio Torriana. I due, che non hanno nemmeno provato ad inventarsi una scusa plausibile, si erano appartati in via Castello per amoreggiare in macchina quando sono stati colti in flagranza dai carabinieri. Ci ha provato, invece, un 48enne di Montecopiolo fermato nel pomeriggio di giovedì lungo la Leontina a San Leo. L’uomo ha sostenuto di andare ad aiutare il fratello nell’azienda agricola ma, dagli accertamenti, è emerso che non fosse nè socio nè dipendente della stessa e quindi non aveva alcun motivo per lasciare la sua abitazione. Sempre in Valmarecchia, un 60enne è stato fermato davanti all’ospedale di Novafeltria e, alle richieste dei carabinieri, ha sostenuto di stare andando a prendere un caffè al bar del nosocomio non sapendo che lo stesso era chiuso. Per quanto riguarda la Compagnia di Rimini, sono state 10 le persone sanzionate e, altre 4, sono state multate dai militari dell’Arma della Compagnia di Riccione.