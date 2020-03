Rimini. In macchina con 3 amici e 150 gr. di marijuana: arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio    

Sembrava una tranquilla serata infrasettimanale, erano le ore 21.30 circa di ieri, quando una pattuglia delle Volanti della Polizia di Stato di Rimini, durante il servizio di controllo del territorio deputato al contrasto dell’attività predatoria e criminosa, notava una macchina in sosta in zona Rivazzurra, con all’interno quattro persone che, per il modo di fare, destavano sospetto.

Alla richiesta di uno dei poliziotti indirizzata all’autista di mostrare i documenti, quest’ultimo, identificato per S.D. 22enne albanese, unitamente alla fidanzata, M.P. 23 enne della provincia di Latina, seduta al suo fianco, iniziavano a ad agitarsi e tremare. Stante il comportamento sospetto, i quattro venivano fatti scendere dall’autovettura e, non appena aperti gli sportelli della macchina, i poliziotti non hanno potuto fare a meno di percepire un forte odore di aglio, pianta solitamente utilizzata per confondere le forti esalazioni dei cannabinoidi.

Alle legittime domande dei poliziotti su quell’odore, gli stessi, che manifestavano sempre più il loro stato di agitazione, non erano in grado di fornire risposta ed il conducente, spontaneamente, estraeva dalla tasca interna del giubbotto di jeans un involucro avvolto da cellophane contenente marijuana, del peso di gr.50, dichiarando che l’aveva acquistata nel pomeriggio.

Tuttavia l’intuito dei poliziotti portava a rinvenire sotto il tappetino, lato passeggero, un secondo involucro contenente altra marjuana per un peso di ulteriori gr.100.

Il giovane S.D., che non aveva altri precedenti di polizia, veniva arrestato per detenzione ai fini di spaccio e, in mattinata, condannato ad un anno di reclusione con pena sospesa.

Il Questore di Rimini, visto il grave reato commesso e la relativa condanna, sta valutando la revoca del permesso di soggiorno per attesa occupazione, attualmente detenuto dallo straniero.