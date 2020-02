Santarcangelo di Romagna (RN) 25-02-2020

I vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti a Santarcangelo di Romagna (RN)

alle ore 18:37 del 25/02/2020, per incendio abitazione. I Vigili del fuoco

sono riusciti nello spegnimento l’incendio impedendo la propagazione delle

fiamme. E’ in corso la bonifica e la messa in sicurezza dell’abitazione

coinvolta dall’incendio. Il comando dei Vigili del fuoco di Rimini è

intervenuto con due mezzi e sette uomini.

Comando Vigili del fuoco di Rimini

