30enne trasportato in eliambulanza al “Bufalini” di Cesena. L’incidente sportivo a seguito di un incidente nell’impianto di Uffogliano, a Novafeltria. Il ragazzo ha perso il controllo della sua moto candendo a terra. I primi soccorritori hanno richiesto l’intervento anche dell’eliambulanza da Ravenna per un sospetto schiacciamento della cassa toracica ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Nell’impianto sportivo, per gli accertamenti di rito, sono sopraggiunti i carabinieri.