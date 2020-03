Motociclista in in gravi condizioni. L’uomo avrebbe affrontato a velocità sostenuta la rotatoria di via Rosmini in direzione di Riccione quando ha perso il controllo ed è caduto a terra. Sul posto il 118 che valutata la gravità delle ferite ha allertato l’eliambulanza. La vittima, un 56enne, è stato così trasportato al Bufalini. Sul posto per i rilievi di legge la municipale.