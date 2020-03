Rimini. Indagine lampo della polizia: risolto il giallo del giovane scaraventato fuori dall’auto

24enne della Repubblica di San Marino sarebbe stato gettato fuori dall’abitacolo di un’auto in corsa e ritrovato, in gravi condizioni, nel fossato che costeggia la strada. Teatro dei drammatici fatti via San Martino in Riparotta. Il ragazzo sarebbe stato scaraventato da un’Audi A3 con targa del Titano che risulterebbe essere di sua proprietà. Il soggetto a bordo dell’auto è scappato mentre sul posto è accorsa la polizia di stato e il 118. Il giovane è poi stato trasportato al “Bufalini” di Cesena con il codice di massima gravità. Giallo sulla faccenda.

AGGIORNAMENTO

Grazie alle telecamere di videosorveglianza la polizia in poco tempo ha ricostruito i fatti. Secondo quanto emerso il ferito, una persona già nota alle forze dell’ordine e titolare dell’Audi avrebbe dopo una notte brava avrebbe scorto una ragazza lungo via San Martino in Riparotta iniziando a molestarla verbalmente sporgendosi allo stesso tempo dal finestrino. Il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro il muretto di recinzione di un’abitazione. L’urto avrebbe quindi fatto perdere l’equilibrio al 24enne che è così volato fuori dall’abitacolo andando a franare a terra. Nonostante questo il conducente ha proseguito lasciando l’amico ferito senza soccorrerlo. Sono in corso le indagini della polizia di Stato per individuare tutti i protagonisti.