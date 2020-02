Rimini. INDICAZIONI DALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

INDICAZIONI DALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

A questo link sono disponibili utili chiarimenti relativi alle certificazioni da esibire per il rientro a scuola.

In particolare:

1) Non è necessario alcun certificato medico per “giustificare” il periodo di assenza dovuto alla chiusura della scuola (di ogni ordine e grado).

2) È necessario certificato medico se l’assenza da scuola è dovuta a una malattia di durata superiore a cinque giorni: in questo caso, fino al 15 marzo, la riammissione a scuola dovrà

avvenire, appunto, dietro presentazione del certificato medico, in deroga alle disposizioni vigenti in Emilia-Romagna, dove la certificazione di riammissione scolastica è stata abolita da anni.

Per ulteriori chiarimenti vi invitiamo a prendere visione dell’intera nota esplicativa. http://istruzioneer.gov.it/…/coronavirus-certificato-medi…