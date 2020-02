Rimini. Individuati i vandali che hanno parcheggiato un monopattino sulla fontana della Pigna

Il cerchio si stringe intorno a coloro che hanno compiuto il gesto vandalico di parcheggiare un monopattino sulla antica fontana della Pigna. Nelle immagini delle telecamere si vede che una ragazza che prende un taxi insieme ad altre cinque persone. Dal numero del veicolo gli agenti della municipale hanno potuto risalire all’albergo dove il tassista li ha portati quella notte. E al nome della ragazza che è già stata sentita. Complimenti alla municipale e alla amministrazione comunale: un gesto del genere non può e non deve passare impunito. Spiace invece che qualche leone da tastiera al solito non riesca a cogliere la gravità di quanto accaduto. Per fortuna la fontana non ha subito danneggiamenti. Resta la denuncia sporta contro ignoti. Ignoti che a quanto pare presto avranno un volto. Ribadiamo il nostro plauso convinto all’impegno profuso per risalire ai colpevoli: speriamo che questo sia di monito per tutti quanti.