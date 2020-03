Rimini. INTENSIFICATI I CONTROLLI ALLE PRESCRIZIONI E AI DIVIETI IMPOSTI DALLE AUTORITA’. NUMEROSI ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI. ARRESTATO UN CITTADINO DELLA REPUBLICA CECA DESTINATARIO DI MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

Si intensifica sempre più, in questi giorni, il dispositivo operativo messo in campo dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, per controllare il rispetto dei divieti e delle prescrizioni emanante dall’Autorità di Governo per contenimento della diffusione del “Covid19”.

Coerentemente alle esigenze di emergenza nazionale, anche il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, quale Forza di Polizia economico-finanziaria, ha provveduto, da subito, ad adeguare il proprio dispositivo di vigilanza in funzione della necessità di sostenere l’economia sana del Paese e di attenuare la situazione di difficoltà, a sostegno della cittadinanza e delle più generali esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, assicurando il supporto all’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di attualità.

Controlli sull’osservanza delle chiusure degli esercizi commerciali, degli obblighi di permanenza presso i domicili, dei movimenti di persone, dei divieti di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, cui si affiancano quelli, ulteriori, volti a contrastare eventuali pratiche anticoncorrenziali degli accaparramenti e/o delle manovre speculative sui prezzi.

Molteplici le attività commerciali sottoposte a controllo per la verifica del rispetto delle prescrizioni introdotte dal DPCM, e in tre casi sono state accertate irregolarità. Nello specifico, sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Rimini, i titolari di un minimarket e di un negozio di apparecchiatura audio e video con sede a Rimini, mentre è stato segnalato alla Prefettura, per l’adozione del provvedimento della sospensione della licenza commerciale, il titolare di un altro negozio audio-video.

Per quanto concerne il controllo sugli spostamenti, le pattuglie della Guardia di Finanza hanno acquisito 154 autocertificazioni e denunciato, per violazione all’articolo 650 del codice penale, 11 persone che, senza validi motivi, si erano allontanati dal proprio domicilio.

Proprio nell’ambito di questi controlli, una pattuglia ha intercettato in località Viserba, due cittadini della Repubblica Ceca, intenti a passeggiare a piedi, uno dei quali è risultato gravato da un mandato d’arresto europeo, per un furto commesso nel proprio Paese d’origine. Il predetto, dopo le formalità di rito è stato condotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ovviamente entrambi i soggetti sono stati, inoltre, denunciati a piede libero per aver violato il divieto di allontanamento – senza giustificato motivo – dal proprio domicilio.