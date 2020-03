Rimini. Io e Tech: ecco i primi 11 i video caricati da insegnanti ed educatori dell’infanzia su youtube per mantenere il contatto con i bimbi attraverso letture, storie, saluti e attività ricreative

Mantenere il rapporto visivo, proporre attività ricreative, raccontare storie o semplicemente salutarsi. Le insegnanti e gli educatori delle scuole di infanzia del Comune di Rimini vanno online e scelgono il nome di “Io e Tech” per lanciare i loro video sulla piattaforma youtube del Comune di Rimini: http://bit.ly/IoTechServiziEducativiRN

“Io e Tech”, questo il nome dell’iniziativa, ha l’obiettivo di mantenere un legame tra gli insegnanti, gli educatori, le bambine e i bambini, attraverso i loro genitori, sfruttando la tecnologia (in questo caso youtube) per una serie di proposte educative che possano arricchire la quotidianità con esperienze che creino un collegamento e una memoria delle relazioni e delle esperienze vissute a scuola e al nido.Gli insegnanti e gli educatori rappresentano figure di riferimento per i bambini e lo strappo improvviso che questa situazione ha creato può essere, almeno parzialmente, colmato dando la possibilità a queste relazioni importanti di rimanere attive. E’ importante supportare i bambini, soprattutto i più piccoli, affinché non si sentano disorientati da questi improvvisi cambiamenti. I genitori, attraverso il materiale che verrà messo a disposizione, avranno oltretutto modo di conoscere alcune delle attività che i bambini fanno al nido e a scuola e potranno riproporle in queste giornate che dovranno passare a casa con i loro figli.