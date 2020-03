Rimini. #IoRestoaCasa…ma insieme a te: proseguono online le attività e i servizi del Centro per le famiglie. Consulenze genitoriali, mediazione familiare, letture per i più piccoli e laboratori online

Anche questa è una delle conseguenze delle misure adottate per contenere l’emergenza sanitaria del Covid19. Per queto il Comune di Rimini ha deciso, nel rispetto delle misure urgenti del Decreto #IoRestoaCasa, per contenere gli spostamenti, di dare la possibilità alle famiglie di usufruire a distanza di alcuni servizi ed attività del Centro per le famiglie.

“Restiamo a casa ma non siamo soli. Questo – spiega Gloria Lisi, assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini – è il messaggio di fondo che vogliamo dare alle famiglie, ai genitori, ai piccoli riminesi che affrontano questo difficile momento di passaggio. Usare le nuove tecnologie per rimanere in contatto con chi ne ha bisogno, dando strumenti per passare in maniera costruttiva questo tempo insieme. Abbiamo pensato ai genitori, trasferendo sul telefono e piattaforme online le consulenze genitoriali e familari, ma anche ai più piccoli, con i laboratori e i lettori volontari. Ai coordinatori, psicologi ed educatori del Centro per le famiglie va il mio ringraziamento per come si sono saputi rimettere in gioco, costruendo in poco tempo nuove opportunità. Con loro i volontari che stanno dando una grande mano per farci sentire tutti, e in particolare i nostri bimbi, meno soli”.

Questi nel dettaglio i contatti, gli orari e le nuove modalità di fruizione dei singoli servizi:

Sportello Informafamiglie

E’ attivo, telefonicamente o via e-mail: fornisce informazioni ed aggiornamenti sulla rete dei servizi e del territorio; attraverso un primo ascolto, è possibile accedere a percorsi di consulenza per le famiglie del Centro. E’ stato ampliato l’orario: dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30.Tel: 0541 793860 – e-mail: centrofamiglie@comune.rimini.it