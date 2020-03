Rimini. #iorestoinitalia

#iorestoinitalia: il portale wwww.bedandbreakfast.it regala spazio pubblicitario per strutture ricettive e ristorative. Dello stesso imprenditore, l’azienda SH Web fornisce pillole di comunicazione e pacchetti più economici in tempi di crisi.

Ecco uno degli slogan più in voga del momento.

In questo periodo storico che ha sconvolto e stravolto tutti indistintamente, e che a volte ancora sembra dividere le persone, riesce anche a riunirle.??Infatti lo scopo dell’intera nazione è quello di potersi riprendere il prima possibile, rimboccandosi le maniche e aiutandosi gli uni con gli altri. Abbattendo quel metro di distanza che attualmente impedisce anche un “banalissimo” abbraccio.??E quando il coro popolare raggiunge le orecchie degli imprenditori, questi non restano solo a guardare.??Così Marco Eletto: founder e CEO di SH Web e di Bedandbreakfastbb (la prima una web agency, il secondo un portale dedicato al turismo) il quale, proprio grazie all’impegno della sua azienda e a un gruppo Facebook territoriale (Sei di Rimini Se…) ha deciso di dare il suo contributo.??”Ognuno sta compartecipando come può. C’è chi offre cibo, chi manodopera… noi mettiamo a disposizione la nostra competenza in ambito comunicazione nonché una vetrina – sul sito www.bedandbreakfastbb.it – a titolo gratuito.??Il quale a sua volta è correlato ad altri (tra cui www.albergatorieristoratori.it, www.seidiriminise.it) e a diverse community su Facebook, perciò la nostra idea è quella di garantire visibilità e, eventualmente, aiutare le strutture (sia ricettive che ristorative) a far parlare di sé.??Il turismo e l’economia italiani devono riprendersi e solo noi cittadini possiamo farlo!”??Le parole di Eletto sono chiare e decise: le pronuncia attraverso lo schermo di una videoconferenza con il suo team che, anche in smartworking, si sta dando da fare in merito.??Ed è proprio attraverso i social che SH ha iniziato a regalare pillole di marketing, attraverso post e condivisioni del blog.??Ma il punto focale resta il portale: iscriversi gratuitamente a un sito a copertura nazionale (per un periodo illimitato, senza costi aggiuntivi), mettersi in vetrina abbatte notevolmente dei costi che, ora come ora, sarebbero un carico da novanta sulle spalle degli imprenditori.??”Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontanto, vai in compagnia” diceva un detto africano.??”Noi di SH e di B&Bbb vogliamo andare lontanissimo!”