Rimini. La chiama fino a 80 volte al giorno: ennesimo caso di stalking

Divieto di avvicinamento per un giovane che dovrà stare lontano dall’ex amica di almeno 500 metri. Ex amica che è stata costretta a denunciarlo per stalking: aveva cominciato a chiamarla fino a 80 volte al giorno, anche in piena notte. Dopo un primo intervento dei carabinieri il soggetto si era calmato, salvo poi nuovamente ricominciare quando “l’amica” si era fidanzata. Vittime sono diventate anche il fidanzato, la mamma e persino i genitori del ragazzo con telefonate, appostamenti, pedinamenti e minacce. Esasperata la donna ha sporto denuncia.