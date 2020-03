Rimini. La Prefettura: “Ad oggi sono complessivamente 66 i casi di cittadini, residenti in provincia di Rimini, risultati positivi al nuovo Coronavirus”

Rimini, 5 marzo 2020

Nella giornata odierna l’AUSL Romagna ha comunicato gli ultimi aggiornamenti sulla situazione sanitaria nella provincia riminese.

In particolare, ad oggi sono complessivamente 66 i casi di cittadini, residenti in provincia di Rimini, risultati positivi al nuovo Coronavirus, su oltre 335mila residenti.

Al suddetto dato si aggiungono il cittadino sammarinese deceduto e il cittadino residente fuori regione ricoverato all’Ospedale di Rimini per un totale di 68 diagnosi, su un totale di 698 rilevato nella regione Emilia Romagna.

Rispetto a quanto comunicato ieri si registra un incremento di 35 casi che, come chiarisce AUSL, costituisce un dato atteso, dal punto di vista epidemiologico. Tale situazione è aggiornata alle ultime 36 ore.

Al riguardo, l’AUSL specifica che la ricerca attiva dei casi viene effettuata attraverso il tampone per tutti i pazienti i quali, dal punto di vista clinico, presentano un fondato sospetto di positività. Questa procedura è mirata alla tutela della sicurezza dei pazienti e dei cittadini e al contenimento della malattia.

I 35 nuovi casi di positività si riferiscono a 24 pazienti maschi e a 11 donne, tutti di età compresa tra i 30 e gli 86 anni. Di questi pazienti 26 sono a casa in isolamento volontario domiciliare (quarantena) poiché senza sintomi o con sintomi lievi e 9 sono stati ricoverati in ospedale, sebbene con sintomi non gravi.

Al momento le persone ricoverate in ospedale positive al coronavirus sono 19. Sono 9 i pazienti che, dal 25 febbraio, sono stati ricoverati in ospedale e poi dimessi.