Non c’è rispetto neppure per il dramma della morte. La Polizia postale segnala una nuova truffa che in questi giorni di emergenza per Coronavirus sta circolando su WhatsApp. Nel messaggio viene spiegato che per far fronte alla crisi i supermercati stanno offrendo buoni del valore di 200 euro. La truffa si attiva attraverso il link contenuto nel messaggio, e i malintenzionati possono in questo modo carpire i vostri dati sensibili e usarli per scopi illeciti. Attenzione dunque.

