Rimini. Le novità dal Fellini: si vola in Egitto e Grecia, ecco le rotte e le mete per le vacanze

Partenze tra settembre e novembre dal Fellini con speciali pacchetti. La maggior parte delle proposte riguarda il periodo di settembre, ma per alcune destinazioni i pacchetti arrivano fino ai mesi di ottobre e novembre. Rispetto al 2019 spariscono i viaggi per Kos e Creta, ma tra le nuove mete si sono aggiunte Marsa Matrouh in Egitto, Mahdia in Tunisia e Paros in Grecia. Tanta Spagna poi tra i voli da Rimini, con partenze per Minorca, Maiorca, Formentera e Ibiza. Riconfermato poi il pacchetto per Rodi in Grecia, e per Sharm el Sheikh e Marsa Alam sul mar Rosso. Quasi tutti i viaggi saranno operati con dei voli charter. Si potrà andare a Rodi fino al 10 ottobre (giorno dell’ultima partenza), mentre per Mahdia i viaggi proseguiranno fino al 19 ottobre. Per quanto riguarda invece Marsa Alam e Sharm, le ultime partenze sono previste rispettivamente il 5 novembre e il 15 novembre.