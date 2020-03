Rimini. L’emergenza coronavirus non ferma l’impegno a sostegno dell’ambiente: dal 7 all’8 marzo un workshop in diretta streaming con medici e professionisti

L’emergenza coronavirus non ferma l’impegno a sostegno dell’ambiente: dal 7 all’8 marzo un workshop in diretta streaming con medici e professionisti

Sea Shepherd e Stile Naturale fianco a fianco per dire “basta alla distruzione del Mediterraneo”

Rimini, 2 marzo 2020 – L’emergenza coronavirus non ferma l’impegno degli imprenditori a sostegno dell’ambiente. Un workshop in collegamento streaming da Rimini per approfondire i temi legati alla sensibilità ambientale e al comfort abitativo: questa l’iniziativa lanciata congiuntamente da ‘Stile Naturale’, la rete di imprenditori e professionisti del mondo green presente con i suoi partner in tutta Italia, e da Sea Shepherd Italia, l’organizzazione no profit che da anni si batte per fermare la distruzione degli ecosistemi marini al fine di conservare e proteggere le varie specie animali e vegetali. Medici, ingegneri, architetti e professionisti forniranno il loro prezioso contributo su un tema particolarmente delicato come la qualità dell’aria in casa, spiegando in che modo scelte ecocompatibili e le abitudini quotidiane possono influire positivamente sulla nostra salute, riducendo rischi e pericoli. Per seguire i workshop in programma sarà sufficiente dotarsi di connessione internet, smartphone, tablet o Pc, e seguire le indicazioni che verranno fornite registrandosi al sito http://www.stilenaturale.com/ oasi-naturale. Stile Naturale’ è una rete di imprenditori, professionisti e aziende, tutti accomunati da una fortissima visione di rispetto per il tema dell’ambiente e dell’ecosostenibilità, che si pongono come obiettivo quello di impattare in maniera decisiva sulla più grande emergenza dei giorni nostri: la salute delle persone, la salubrità degli ambienti e la salvaguardia del pianeta. A promuovere l’iniziativa è Fabrizio Zanetti, Ceo di Verdevero, azienda della provincia di Vicenza specializzata in detersivi naturali. “Stile Naturale – spiega Zanetti – si sarebbe dovuto presentare al pubblico dal 6 all’8 marzo prossimi, nella cornice di ‘Fa la cosa giusta!’, la grande fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili in programma a Milano. L’evento, ovviamente, è stato rinviato a seguito delle limitazioni della Regione Lombardia per il contenimento dell’emergenza coronavirus. Non per questo, tuttavia, vogliamo che la nostra evoluzione verde si fermi e così, nel pieno rispetto delle ordinanze delle autorità preposte, abbiamo deciso di sfruttare le potenzialità del web per offrire a chi ci segue un momento di alta formazione in diretta streaming. Nel frattempo ci teniamo ad esprimere tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarietà alle persone e alle imprese dei Comuni sottoposti a isolamento, a coloro che sono ammalati o sono in ansia per i loro cari e a chi ha subìto un lutto”. Tra i partner di ‘Stile Naturale’ figura anche Sea Shepherd, organizzazione che ha fatto del contrasto alle attività illegali in mare la sua mission principale. “Parteciperemo al workshop per lanciare un messaggio importantissimo e dire basta alla devastazione perpetrata nel Mediterraneo: un mare che ha bisogno dell’aiuto di tutti – afferma Andrea Morello, presidente di Sea Shepherd Italia -. Basti pensare che 6 specie su 10, tra quelle presenti, vengono pescate in misura maggiore rispetto al loro ciclo di riproduzione, e questo mette seriamente a rischio la loro sopravvivenza. Se gli oceani muoiono, anche noi siamo destinati a morire: non dobbiamo mai dimenticarlo. È allora importante capire che ciascuno di noi, nel suo piccolo, può fare tanto, cominciando con il cambiare abitudini e stili di vita”.