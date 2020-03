Rimini. Marlù e Prima Coccola, in 10 mila seguono la diretta web per aiutare l’ospedale di Rimini

Marlù e Prima Coccola, in 10 mila seguono la diretta web per aiutare l’ospedale di Rimini

Sono state 10.133 le persone a cliccare ieri (29 marzo) sul canale Facebook del marchio delle sorelle Fabbri e seguire: “#MARLUdiversamenteACASA”. Una trasmissione speranza, amicizia, condivisione. Per sentirsi sempre comunità anche da remoto, raccogliere fondi per la rianimazione e terapia intensiva degli “Infermi di Rimini”.

Ma la solidarietà non finisce. Grazie al gruppo editoriale Icaro, mercoledì pomeriggio (1 aprile dalle ore 14.30) la trasmissione sarà in onda anche dagli schermi di Icaro TV (canale 91 digitale terrestre.

Consegnati ai 300 medici e infermieri dell’ospedale braccialetti e ciondoli con l’arcobaleno: #tandràtuttobene.

Rimini, 30 marzo 2020 – Solidarietà a medici, infermieri, volontari. A tutti quelli che ogni giorno lottano in prima fila contro Covid-19. Un messaggio di speranza, sorrisi, musica, informazione per ripetere la certezza di ogni persona: andrà tutto bene.

E la risposta di Rimini è stata importante. “Diecimila persone connesse on line sul nostro territorio è un numero importante. Stanno arrivando tantissime piccole donazioni”, spiegano Marta Fabbri di “Marlù Gioielli” e Alessandro Marchi, presidente di “La Prima Coccola”, l’associazione da 5 anni all’opera nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Rimini, organizzatori della maratona web “#MARLUdiversamenteACASA” – Ma la cosa più bella è che il nostro progetto non si ferma qui. Grazie a Icaro TV la maratona di raccolta fondi continua mercoledì pomeriggio dagli schermi televisivi della loro emittente, con una replica della trasmissione”.

“Ci è sembrato naturale offrire anche il nostro contributo a questa iniziativa. La condividiamo. In questi giorni una parola ritorna spesso in ogni discorso: contagio. M ma non c’è solo quello dell’epidemia, c’è anche quello positivo e straordinario del bene, delle cose positive che nonostante tutto accadano e che il Gruppo Icaro TV racconta ogni giorno ai suoi ascoltatori e lettori”, ha sottolineato Simona Mulazzani, caporedattrice della testata riminese.

E per tutti i 300 medici e infermieri dell’ospedale è arrivato un piccolo dono. Altrettanti ciondoli e bracciali Marlù con l’arcobaleno di #andratuttobene. Un modo semplice e diretto per dirgli siamo con voi, rimaniamo a casa ma siamo al vostro fianco.

E dagli organizzatori dell’iniziativa arriva il sentito e sincero ringraziamento a tutti coloro hanno reso possibile, con il loro impegno gratuito e disinteressato, la realizzazione di “#MARLUdiversamenteACASA”.

Da Andrea Prada, direttore creativo e conduttore dell’evento, alla regia di Dardari Multimedia, con il responsabile di produzione Patrick Contarini e l’assistente di Produzione Annalisa Crivellaro. Il grazie va anche a chi è collegato dalle redazioni di “Il Resto del Carlino”, “Il Corriere di Romagna” e di “Newsrimini”, per informarci in modo professionale e vero su ciò che accade. E senza dimenticare nessuno dei protagonisti delle 4 ore di diretta: Paolo Giannotti (atleta/ciclista – n.3 Guinnes world record tra cui la donna che ha circumnavigato più velocemente il globo in bicicletta), Cluadio Lauretta (imitatore – Striscia La Notizia, RadioDeejay), Pistillo (comico Colorado Cafè), Diniseme (youtubers), Giulia Zoccali (youtuber), Silvia Mezzanotte (cantante), Silvia Tariello (vincitrice contest #marludiversamenteacasa), Beppe Braida (comico), Andrea Fratellini (ventriloquo – vincitore Italia’s Got talent 2020), Antonio Ramberti e Crista (cantautori), Bruce Ketta (comico Zelig, Colorado Cafè), Andrea Paris (mago comico), Dodi Battaglia – cantante), Max Damioli (formatore) Walter Rolfo (mago e creatore di Masters of Magic), Moreno Il Biondo (cantante folk) Andrea Di Marco (comico), Gianluca Impastato (comico Colorado Cafè, Grande Fratello Vip) Marco Marzocca (attore), Carletto (cantante Gem Boy), JJ Vianello (cantante) Francesco Baccini (cantante).

Nella foto: Giuseppe Nardi primario reparto Rianimazione, Gina Ancora primario Terapia Intensiva Neonatale e staff infermieri.

Continuiamo a donare su: C.C. La Prima Coccola – Banca Malatestiana, filiale Rimini Celle – IBAN IT97P0709024203002010197177 Causale: “Raccolta fondi per il Reparto di Terapia Intensiva di Rimini”.