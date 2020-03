Rimini. Medici messi a dura prova: SOSTEGNO PSICOLOGICO PER OPERATORI SANITARI DELL’AUSL ROMAGNA E AMMALATI DI COVID 19

L’Azienda Ausl Romagna ha attivato un supporto di sostegno psicologico, in collaborazione con il Programma di Psicologia aziendale, per l’emergenza relativa al coronavirus.

Il servizio, del tutto gratuito, è rivolto esclusivamente a:- Operatori sanitari coinvolti nell’ assistenza diretta di persone malate- Cittadini ammalati in condizione di isolamento domiciliare- Familiari di cittadini in regime di ricovero o di isolamentoI consulti avverranno prevalentemente per telefono o via skype . Il servizio è attivo, dal LUNEDI’ al VENERDI’, dalle ore 9 alle ore 16, contattando i seguenti numeri:FORLI’/CESENA tel. 339 2106631

RAVENNA tel. 339 5355892

RIMINI tel. 366 5069159Email: [email protected]