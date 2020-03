Rimini. Modificata la viabilità provinciale

AGGIORNAMENTO

La viabilità provinciale è stata modificata:

–Sono infatti previsti, su tutto il territorio, varchi di controllo presidiati dalle forze di polizia e punti di blocco stradali.



–Enti locali, le Forze di Polizia e l’Agenzia Regionale di Protezione Civile danno attuazione al piano di riassetto della mobilità della provincia di Rimini.

–Il piano è finalizzato a potenziare i controlli sulle regolarità degli spostamenti delle persone all’interno dei criteri fissati dal Decreto governativo dello scorso 8 marzo, come rafforzati dall’ordinanza emanata in data odierna dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Interno che dispone il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comuni diversi da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, o per motivi di salute.

–Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data data odierna fino al 3 aprile 2020.

– Il testo completo dell’ordinanza:

–https://bit.ly/397QRNn

– La mappa:

– https://bit.ly/39d3Nlg