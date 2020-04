Rimini. Multe su multe ai furbetti: fra loro c’è anche chi con la scusa del lavoro si è fatto la scappatella romantica

30 multe negli ultimi tre giorni nella provincia di Rimini per 30 persone per non avere ottemperato alle norme anti Covid. Fra questi spiccano due riminesi fermati dai carabinieri della Compagnia di Novafeltria a San Leo. Era quasi mezzanotte, e quando i militari hanno dato loro l’alt e chiesto dove stessero andando, lui ha risposto che si stavano recando presso la sua azienda, che ha sede a Montecopiolo, per chiudere la contabilità. Visto l’orario i carabinieri hanno pensato si trattasse di una scappatella tra amanti ed è scattata la sanzione.