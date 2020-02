Rimini. Muore bambina di 11 anni: al funerale vogliono esserci tutti. Una lezione di vita ai tempi del coronavirus

Ieri alla collegiata di Verucchio si sono tenute le esequie di una ragazzina di 11 anni scomparsa dopo una lunga malattia Le limitazioni imposte dalle ordinanze hanno lasciato spazio all’umanità di una comunità. Grazie a questa bimba capiamo che il virus non può vincere, non ci può cambiare. Grazie a questa bimba, dopo le immagini delle resse nei supermercati, ritroviamo la nostra dimensione di essere umani. E allora ringraziamo tutti coloro, decine e decine di persone, che hanno voluto esserci per l’ultimo commovente saluto. Una comunità che ritrova se stessa in un giorno talmente drammatico crediamo possa rappresentare il modo migliore per rispettare un lutto insopportabile, perché colpisce un piccolo angelo. Una lezione di vita che merita di essere raccontata e che rappresenta un esempio per l’intera Italia. Giornaledirimini si unice al cordoglio della famiglia per questa tragica scomparsa.