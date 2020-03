Rimini. Non serve più andare dal medico per la ricetta

INFORMAZIONE IMPORTANTE

NON E’ PIU’ NECESSARIO RECARSI ALL’AMBULATORIO MEDICO PER FARSI PRESCRIVERE MEDICINE

La Regione Emilia-Romagna ha attivato la ricetta dematerializzata per molti farmaci, dunque non è più necessario ritirare presso gli ambulatori medici il “promemoria” cartaceo della prescrizione.

Ad ogni ricetta prodotta dal medico di famiglia verrà attribuito un codice che servirà al cittadino per prendere il medicinale in farmacia. Con questo provvedimento non servirà più recarsi allo studio medico, ma basterà chiamare il proprio dottore e farsi comunicare il numero (NRE) riportato sulla ricetta e a quel punto ritirarla direttamente in Farmacia o farsela consegnare a domicilio.

SUPPORTO A PERSONE FRAGILI

Si specifica che per le persone fragili, anziane o malate, è attivato un servizio di consegna a domicilio di spesa e farmaci.

Per informazioni o richieste è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali: 335.1824803.