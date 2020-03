Vicenda famigliare drammatica con il nonno minacciato e insultato e vessato dal nipote, un giovane riminese di 30 anni. L’anziano veniva perfino tenuto in ostaggio in casa e costretto per ore a restare in ginocchio. Se si opporsi erano botte. Finalmente però l’uomo ha deciso di ribellarsi a quella vita da schiavo e ha sporto denuncia. Le indagini hanno fatto emergere come il trentenne avesse problemi psicologici ed è stato disposto che venga seguito in una struttura specializzata.