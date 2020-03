Rimini. Numerosi morti a Bergamo: anche il forno crematorio di Rimini nella rete di strutture a servizio delle vittime di coronavirus

Ho dato la disponibilità al collega sindaco di Bergamo, Giorgio Gori affinché, se sarà necessario, anche il forno crematorio di Rimini sia nelle rete di strutture a servizio delle vittime di coronavirus del comune lombardo.

Da settimane e più volte al giorno sono in contatto con Gori e molti altri sindaci in questa vera e propria emergenza nazionale e internazionale. Bergamo è forse la città italiana più duramente colpita. Nel giro di una settimana 385 persone sono scomparse.

Questo è il dramma vero e crudo: la morte che irrompe nella vita di città fino all’altro ieri moderne e tranquille.

Credo che in questo momento si debba parlare solo di solidarietà tra uomini e tra istituzioni. Una vera rete di solidarietà tra città. Per questo ho subito accolto l’appello dell’amico Gori.