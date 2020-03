Rimini. Oggi nuove restrizioni in arrivo nel Riminese: ecco cosa riguarderanno

Attesa per oggi la firma del governatore del nuovo provvedimento che riguarderà tutta la provincia. Ma che cosa conterrà? Probabilmente oltre alle note limitazioni a carico di parchi, aree verdi e spazi all’aria aperta, già sancite nell’ordinanza regionale firmata mercoledì sera dal governatore Stefano Bonaccini, le restrizioni riguarderanno le attività produttive, che per continuare a lavorare dovranno garantire un modello organizzativo in grado di rispettare i protocolli di sicurezza anti- contagio. Sono attese ulteriori restrizioni per i negozi. Il fronte dei controlli da parte delle forze dell’ordine viene spostato in particolare sulle zone di confine con le Marche e la Repubblica di San Marino.