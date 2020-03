Rimini. Orari e contatti Settore Ufficio di Piano

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi che negli ultimi giorni hanno colpito il Comune di Rimini; valutate le disposizioni nazionali e locali in merito, finalizzate a ridurre la mobilità e i rapporti sociali, s’invitano gli utenti che necessitano di informazioni nelle materie di competenza del settore (in particolare: urbanistica, paesaggio e progetto speciale del parco del mare) a prendere contatto in via prioritaria attraverso le seguenti email: [email protected]

Rimangono attivi tutti gli indirizzi email dei tecnici comunali di riferimento per le pratiche in corso, fino al 3 aprile p.v., salvo proroghe, gli uffici saranno aperti ma con un ridotto numero di addetti, in quanto in ossequio ai DPCM parte del personale sarà in smart working e ferie. Sono attualmente sospesi gli appuntamenti in ufficio salvo urgenze improrogabili.

Per informazioni telefoniche è consigliabile rivolgersi ai n. 0541 – 704880, n. 0541 – 704693 n. 0541 – 704888.

nei seguenti orari:

lun – mer – ven

dalle 9,30 alle 12,30

mar – gio

dalle 15,00 alle 17,00

Non sono previste variazioni sul rilascio dei Certificati di Destinazioni Urbanistica (CDU).