Rimini. Orari e contatti Sportello per l’Edilizia

In applicazione delle disposizioni nazionali e locali, al fine di evitare ogni spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio che non sia giustificato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero da motivi di salute si comunica cheil ricevimento del pubblico avrà luogo unicamente nelle seguenti modalità :

Ufficio Archivio Accesso Att i

– per gli appuntamenti già fissati con l’Ufficio si provvederà alla loro evasione attraverso messaggi di posta elettronica o comunicazioni e telefoniche volti ad individuare i titoli abilitativi ed elaborati utili alla verifica dello stato legittimo del fabbricato;

– continuerà ad essere garantita l’ordinaria evasione delle richieste di copie nonché la massima disponibilità a fornire ogni informazione utile all’individuazione dei titoli ed elaborati per la ricostruzione del fascicolo edilizio dell’unità immobiliare oggetto di ricerca;

– continuerà altresì ad essere garantito il rilascio degli atti negli orari e nei modi già in uso;

– eventuali esigenze di accesso fisico ai fascicoli, indifferibili ed urgenti, dovranno essere manifestate con una puntuale motivazione a mezzo mail direttamente al Dirigente del Settore, al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected];

Ricevimento tecnici e informazioni Normative

– gli appuntamenti già fissati con i tecnici istruttori verranno svolti esclusivamente attraverso scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni telefoniche, garantendosi così le prenotazioni già effettuate. Nelle giornate individuate per il ricevimento, pertanto, il tecnico comunale avrà cura di contattare direttamente l’utente e provvedere a fornire le informazioni richieste dal caso di specie;

– gli appuntamenti per il Settore Governo del Territorio potranno essere fissati online, per quanto riguarda le ore prima destinate all’accesso libero tramite richiesta attraverso posta elettronica direttamente inviata al tecnico comunale o attraverso prenotazione telefonica ai seguenti numeri di telefono 0541704400 (SUE/SUAP) 0541704927 (U.O. Pianificazione Attuativa) 0541704882 (Ufficio PEEP).

La presente modalità organizzativa resterà efficace fino al 3 aprile 2020, salvo diverse disposizioni o estensioni temporali.