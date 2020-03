Rimini, parchi chiusi e controlli sul lungomare

Il forte aumento di casi di coronavirus allarma il sindaco Andrea Gnassi, che infatti opta per la chiusura dei parchi pubblici e per controlli a tappeto sul lungomare per evitare assembramenti. Ci sono “comportamenti straordinariamente belli e forti” da parte di privati cittadini e imprese, ma anche, stigmatizza il sindaco, “comportamenti irresponsabili”. “Ci sono le condizioni per gestire l’emergenza sanitaria”, non ha dubbi Gnassi, ma “dipende dai nostri comportamenti”.Ora, annuncia, “vieteremo di andare nei parchi, troppa gente si è riversata a fare una passeggiata”, e ci saranno controlli della Protezione civile e delle forze dell’ordine sul lungomare. Corriere Romagna