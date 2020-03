Rimini. Parco del Mare nord, chiusura al traffico di un tratto di lungomare a Viserbella. Istituito doppio senso su viale Caprara

Come già anticipato ai residenti e agli operatori in occasione degli incontri pubblici organizzati le scorse settimane, a partire da oggi, mercoledì 4 marzo, è in programma la chiusura al traffico del lungomare di Viserbella (via Porto Palos), nel tratto compreso tra via Genghini e via Angelini.

Per garantire l’accessibilità alla zona, sempre da domani sarà istituito il doppio senso di circolazione su viale Caprara, l’asse a monte del lungomare.

L’intervento si concluderà prima dell’inizio della stagione balneare.