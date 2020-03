Rimini. Passeggiate in bici e coronavirus: tutte le restrizioni

Passeggiate in bici: l’emergenza coronavirus impone alcune restrizioni. Il nuovo Dpcm del 9 marzo 2020 conferma la sospensione delle attività agonistiche proprio per evitare l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Non esiste un divieto specifico alla passeggiata in bici, ecco comunque alcune regole:

1) Non uscire in gruppo e per tanto tempo

2) Non allenarsi troppo intensamente per non ridurre le difese immunitarie

3) Usare cautela nelle discese ed evitare passaggi rischiosi. In caso di infortunio si andrebbero a togliere risorse ad un sistema sanitario già in crisi a causa dell’emergenza Covid-19.

Come sempre la regola principale resta quella di utilizzare il buonsenso.