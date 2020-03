Rimini. Per non restituire prestito minaccia amante di dire al marito che il loro figlio è in realtà suo

Conclusione fine indagini per stalking per un carabiniere. Il militare aveva avuto una storia clandestina con una donna e ad un certo punto della relazione le ha chiesto un prestito di ben 45mila euro. Dopo qualche tempo lei gliene chiede la restituzione e qui cominciano i guai. Quando la donna insiste per riavere i suoi soldi, lui minaccia di avvisare il marito della loro storia. Non solo: minaccia di ammazzarla e arriva perfino a inviarle un atto con cui chiede il riconoscimento di paternità di suo figlio. Alla donna non resta altro che rivolgersi alla magistratura.