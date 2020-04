Rimini. Pizzicato a passeggiare in spiaggia prende a morsi gli agenti

Nei guai un uomo che camminava sulla battigia all’altezza del Bagno 66. Il soggetto, un cittadino di Santo Domingo 42enne, alla vista delle divise ha detto che non gli importava nulla dell’epidemia e della relativa ordinanza. Quando poi ha capito che sarebbe stato multato ha aggredito gli agenti con calci e pugni arrivando a prendere a morsi uno di loro. Immobilizzato è stato denunciato a piede libero per lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale oltre ad essere sanzionato per essere uscito di casa senza motivo così come previsto dalle misure anticovid.