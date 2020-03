Ci si può muovere solo per motivi di lavoro, di salute o di cura. Ma qualcuno pare non averlo compreso. Così un riminese è stato sorpreso dai carabinieri del Gruppo forestale di Rimini, lunedì pomeriggio all’interno di un lavaggio automatico. Questa la sua scusa: “Avevo l’auto troppo sporca, l’ho portata a lavare”. I militari dell’Arma lo hanno così denunciato per l’inosservanza dei dispositivi dell’autorità per combattere il Covid 19.