Rimini. Polizia: arrestate tre persone per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti  

Nella serata di ieri 26 febbraio, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini hanno tratto in arresto, in flagranza, due cittadini albanesi di ventidue e ventuno anni per spaccio di sostanze stupefacenti ed un trentacinquenne dominicano per detenzione ai fini di spaccio.

Nel corso di uno specifico servizio di prevenzione e repressione del fenomeno, i poliziotti della Sezione Antidroga hanno assistito ad una cessione di presumibile sostanza stupefacente, effettuata in Viale Bergamo, nei pressi del residence “Adriatico”, dai due cittadini albanesi a favore del dominicano. Una volta fermato per essere sottoposto a controllo, quest’ultimo ha consegnato spontaneamente una confezione di cellophane contenente 12.39 g di marijuana e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 7.23 g di cocaina (suddivisi in una bustina di plastica da 5.53 g di cocaina e tre dosi termosaldate da 0.52, 0.58 e 0.60 g), occultati all’interno degli slip.

Dopo aver trascorso la nottata in Questura, questa mattina gli arrestati sono stati condannati, rispettivamente, a 10 mesi di reclusione i due albanesi, ed a 7 mesi di reclusione il dominicano.