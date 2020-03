Rimini. Prende il sole al parco nonostante le restrizioni: denunciato

Due persone denunciate dalla polizia di Stato. Si tratta di un 66enne di Sogliano è stato fermato sulla Ss16 Adriatica all’altezza della rotatoria delle Befane. L’uomo ha tentato di giustificarsi sostenendo di stare portando dei soldi a un’amica, rimasta senza contanti, in un residence nella zona di via Pascoli. Nel pomeriggio di venerdì, invece, è stato denunciato un cittadino romeno 43enne. Lo straniero, che stava prendendo il sole su una panchina del parco XXV aprile, ha sostenuto che non sapeva nulla delle restrizioni e che, appunto, era stupito del fatto che non c’era quasi nessuno in giro.