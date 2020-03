Anche don Andrea Turchini, il parroco di Santarcangelo, è rimasto contagiato dal coronavirus. Come previsto dal protocollo, anche tutti gli altri preti che vivono con lui devono stare in quarantena ovvero don Giancarlo Delbianco, don Ugo Moncada e don Luca Torsani. I tre preti sono stati sottoposti al tampone così come le persone che hanno avuto contatti ravvicinati con don Andrea, compresi alcuni fedeli che hanno partecipato alle due messe da lui celebrate domenica 1 marzo.