Rimini. Prima gli assorbenti, poi l’antibiotico: scuse su scuse ma si becca lo stesso la multa

Il personale della Questura ha pizzicato una ragazza napoletana 32enne che, due settimane fa, era stata sorpresa nel cuore della notte a cercare degli assorbenti. La giovane, questa volta, è stata fermata a bordo della propria vettura in compagnia di un coetaneo brasiliano. La scusa è stata quella secondo cui il sudamericano, affetto da un terribile mal di denti, era andato a casa della ragazza per farsi prestare un antibiotico e lei lo stava solo riaccompagnando a casa. Per entrambi è scattata la sanzione, maggiorata dal fatto che si trovavano a bordo di un veicolo.