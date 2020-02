Rimini. Qualità dell’Aria: in programma domenica 23 febbraio la nuova domenica ecologica

Nello specifico la domenica ecologica prevede l’applicazione delle limitazioni già in vigore dal lunedì al venerdì, nell’area del territorio comunale che comprende tutta la zona urbana a mare della statale 16. Le limitazioni alla circolazione comprendono il blocco dalle ore 8.30 alle ore 18.30 dei veicoli più inquinanti: gli autoveicoli e veicoli commerciali a benzina Euro 0 ed Euro 1; gli autoveicoli e veicoli commerciali diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3; i ciclomotori e motocicli Euro 0. Sarà comunque reso fruibile il transito nelle arterie di collegamento ai parcheggi di scambiamento (come piazzale Caduti di Cefalonia, Centro Ausa, Valturio/Scarpetti, Italo Flori, via Fantoni e parco Don Tonino Bello), alle strutture ospedaliere, di ricovero e cura, e all’intero asse mediano (la direttrice ‘Fila dritto’) e ai parcheggi limitrofi.

Questo il link alla mappa interattiva : https://bit.ly/2Oy7R7q